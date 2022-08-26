Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что имеет очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Об этом политик заявил в беседе с журналистами, передает БЕЛТА.

По его словам, никакие украинцы не «нацики», кроме правящей верхушки.

«Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал недавние заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о разговоре с российским лидером. Он заявил, что Шольц — пацан, который ничего не понимает и не хочет понимать в политике.

Он так считает, потому что Шольц вынес на публику подробности разговора с Путиным, в котором тот якобы говорил о случайно-доставшейся независимости Украине и Беларуси.

«Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства — это вещи незыблемые. Все!» — отметил глава Беларуси. Также он напомнил о похожей ошибке Макрона.