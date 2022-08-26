Еще один азербайджанец – Гусейнов Саид Васиф оглу – погиб в войне за целостность Украины. Об этом сообщили в азербайджанской диаспоре.
Саид был добровольцем и погиб в боях с российскими силами на Николаевском направлении.
Еще один азербайджанец – Гусейнов Саид Васиф оглу – погиб в войне за целостность Украины. Об этом сообщили в азербайджанской диаспоре.
Саид был добровольцем и погиб в боях с российскими силами на Николаевском направлении.
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