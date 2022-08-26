Турция удовлетворена тем, что город Лачин, села Забух и Сус возвращены Азербайджану, заявили в МИД страны.

«Мы испытываем удовлетворение тем, что город Лачин, села Забух и Сус были сегодня возвращены Азербайджану в рамках процесса, идущего в соответствии с заявлением от 10 ноября (10 ноября – ред.) 2020 года. Надеемся, что этот важный шаг, предпринятый по восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе, внесет вклад в нормализацию ситуации в регионе, и в азербайджано-армянские отношения. Турция, как до, так и дальше продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана», — говорится в заявлении.