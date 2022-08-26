Цены на электричество для британцев в октябре повысят на 80%, пишет британская пресса.

Из-за этого счета домохозяйств подскочат до 3549 фунтов (т.е. 4188 долларов).

Британская газета Daily Mail призывает не унывать, указывая, что дальше — только хуже.

«Думаете сейчас плохо? Новый прогноз конца света предсказывает, что предел цен на энергоносители достигнет 7 263 фунтов стерлингов следующей весной после того, как регулятор поднял его до 3 549 фунтов стерлингов с октября. Как предупреждает Мартин Льюис (член общества защиты прав потребителей), некоторые домохозяйства будут платить 10 000 фунтов стерлингов в год», — пишет издание.

Одновременно с тем, главный претендент на премьерское кресло Лиз Трасс в колонке для Daily Mail сообщила, что в рекордных платежках виноват Путин, который использует газ как оружие, в том числе, и против Великобритании.

Великобритания не покупает газ у России с весны.