После Отечественной войны мы вместе с 25 психологами добровольно приехали из Турции в Азербайджан.

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель группы психологов из Турции Сельджук Демирташ.

Он отметил, что за 7 месяцев помощь была оказана 2160 ветеранам и членам семей шехидов не только в Баку, но и в Барде, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте:

«У многих были проблемы с посттравматическим стрессом. Были и такие симптомы, как головная боль, сонливость. Мы провели 4500 сеансов. В итоге наблюдали выздоровление у 80 процентов граждан».

Сельджук Демирташ отметил, что в этом году в Азербайджан вновь приехали 20 психологов: «Мы провели тренинги 20 психологам Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сейчас совместно с психологами МЧС будем оказывать услуги».