Цена нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.
Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 1,06 долларов США или на 1,04% и составила 102,58 долларов, сообщает АПА.
Цена нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.
Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 1,06 долларов США или на 1,04% и составила 102,58 долларов, сообщает АПА.
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