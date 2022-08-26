В британской разведке считают, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о намеренном замедлении темпов «спецоперации» является дезинформацией.

«Наступление России застопорилось из-за скудных военных действий РФ и ожесточенного сопротивления Украины. По приказу Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки», — пишет разведка.

Также в Минобороны Британии сообщают, что весьма вероятно, Шойгу и президент РФ Владимир Путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета «Искандер» поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность РФ нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов, считает разведка Британии.