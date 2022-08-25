Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и его коллега из России Михаил Мишустин на встрече в четверг в Чолпон-Ате подчеркнули важность работы по стабилизации ситуации в Карабахе и заявили о необходимости выполнения достигнутых соглашений, передает ТАСС.

Говоря об актуальной повестке дня, Асадов, в частности, заметил: «Очень много связано с последними событиями, которые происходили в нашем регионе, [хочу сказать] о роли РФ в решении этих вопросов, в заключении трехстороннего [соглашения]». Он добавил, что на эту тему часто говорит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер заметил, что есть и вопросы, касающиеся транспортных коммуникаций, которые решаются в рамках трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров. «Там идет серьезная работа. Надеемся, что она так и будет продолжаться до конца», — заключил Асадов.

Мишустин также подчеркнул важность соглашений и их соблюдения. «Очень важно обеспечить все решения, которые были приняты <…> о трехсторонней комиссии, для того, чтобы снизить напряженность в регионе», — сказал он.