Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что разочарован словами Папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает «Униан».

Как сказал Кулеба, в МИД внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и приняли решение пригласить апостольского нунция для выражения разочарования Украины из-за слов понтифика.

«Сегодня нунций был в МИД. Вскоре появится заявление МИД по этому поводу», — сказал Кулеба.

«Сам по себе вызов и приглашение нунция в министерство является случаем довольно беспрецедентным и говорит сам за себя», — подчеркнул Кулеба.

«Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо», — подчеркнул Кулеба.