Соединенные Штаты и их союзники готовят сценарии действий как на случай восстановления ядерной сделки с Ираном, так и на случай отсутствия договоренности. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим.), и к сценарию, при котором его не будет. Президент [США Джо Байден] заключит только такую сделку, которая будет, с его точки зрения, отвечать интересам национальной безопасности США», — сказала она.