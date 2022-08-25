Пентагон присвоит «операции» в Украине название и назначит ей командующего генерала.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Все усилия США в сфере военной помощи Украине объединят в единую миссию и назначат ответственного, который возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ, пишет издание.

После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

По словам украинского политика Борислава Березы, присвоение операции собственного названия — бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий:

«Это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. И это значительно ускоряет все процедуры по передаче оружия и снарядов», отмечает политик.