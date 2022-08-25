Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений между нашими государствами, которые в этом году вышли на новый уровень союзнических. Убежден, что конструктивные двусторонние связи по многим направлениям, дружба наших народов будут и далее укрепляться.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всей Вашей семье».