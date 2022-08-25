Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана ежедневно проводит мониторинг в более 20 отечественных мукомольных предприятиях. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в госслужбе.

Согласно информации, проводится мониторинг стоимости 50-килограмового мешка муки высшего сорта, наиболее часто используемой в хлебопечении. Ежедневно берутся оптовые цены от крупных производителей муки, которые затем размещаются на сайте Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Государственная служба также проводит мониторинг на большинстве крупных хлебопекарных предприятий.

Основной целью мониторинга является сбор текущей информации о состоянии рынка и проведение анализа. Именно после проведения анализов, в случае выявления нарушения закона, осуществляются мероприятия, соответствующие законодательству.