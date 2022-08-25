Украинский дизайнер Руслан Багинский изготовил шляпу для королевы Великобритании. О том, что Елизавета II приняла его подарок, художник сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Речь идет о небольшом головном уборе голубого цвета, украшенном синей лентой и декоративными цветами. «У меня отличные новости для пятничного вечера. Ее Величество королева согласилась принять шляпу из Украины», — опубликовал фрагмент переписки на английском языке Багинский.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс также отметила упомянутое событие на своей странице в Twitter. «Мне передали эту красивую шляпку, созданную Русланом Багинским для королевы, в честь Дня независимости Украины и в знак дружбы между Соединенным Королевством и Украиной», — написала она.