Армяне покидают сегодня территории с таким же варварством, с которым вторглись 30 лет назад в Карабах, в оккупированные ими населенные пункты. Прошло столько времени, много лет, но армянская сущность не изменилась.

Побывавшая в Лачине съемочная группа АПА засняла варварство, совершенное армянами, когда они покинули эти земли спустя 30 лет.

Армяне, незаконно поселившиеся на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, вынуждены покинуть наши земли в результате решительности Азербайджанского государства, президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Но точно так же, как они это делали во время оккупации территорий, армяне покидают эти земли, сжигая и разрушая всё.

Армянам не удалось сжечь город Лачин и село Забух и теперь они поджигают зеленые насаждения и посевные площади.

Они делали это для того, чтобы устроить лесные пожары, добиться распространения огня на горную местность. Но пожар удалось своевременно потушить.

Они раскапывают могилы близких в городе Лачин, селах Забух и Сус, в которых незаконно жили, и увозят останки с собой. Вандализму подверглась и находящаяся здесь гидроэлектростанция.

На этих территориях, контролируемых российскими миротворцами, демонтируются строения, дома, коммуникации, столбы для электричества, кабели, разрушаются дороги, коммуникации и мосты.

Кроме того, вырубаются деревья, которые они тоже увезли бы собой, если бы была такая возможность. Как и в случае с Кяльбаджаром и Агдамом, армяне покидают и Лачин, оставляя достойные себе следы.