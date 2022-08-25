Предпринимаются меры в отношении лиц, умышленно совершивших поджоги на территории страны, сообщает Trend со сслй на заявление начальника отдела по организации работы государственного пожарного надзора подполковник внутренней службы Государственной противопожарной службы Азербайджана Джамиля Худиева.

По его словам, в ходе расследования, проведенного за истекший период 2022 года, были выявлены факты умышленных поджогов по шести адресам.

«Это приусадебные территории, открытые участки, пригородные населенные пункты и посевные площади. Хочу отметить, что на основании специального поручения руководства Службы сотрудниками ведется расследование причин всех произошедших пожаров, независимо от их масштаба, установлению виновных лиц», — сказал Худиев.

Он призвал граждан к тщательному соблюдению правил пожарной безопасности.

«Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом», — добавил Худиев.