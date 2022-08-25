Министерство иностранных дел Армении ответило на ноту посольства России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства этой страны Ваан Унанян.

«Мы ответили на ноту посольства России в установленном порядке. Содержание ноты является частью внутренней дипломатической переписки, и поэтому не считаем правильным публиковать текст», — отметил Унанян.

Посольство РФ в Ереване 17 августа направило ноту в МИД Армении, выразив возмущение по поводу «муссируемых в местном информационном пространстве циничных вбросов, содержащих кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии».

18 августа заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва ожидает ответа официального Еревана на ноту.