Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе 31 августа, сообщили
ереванскому «Спутнику» в правительстве Армении.
Здесь запланирована трехсторонняя встреча с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе 31 августа, сообщили
ереванскому «Спутнику» в правительстве Армении.
Здесь запланирована трехсторонняя встреча с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.
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