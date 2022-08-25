Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе 31 августа, сообщили

ереванскому «Спутнику» в правительстве Армении.

Здесь запланирована трехсторонняя встреча с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.