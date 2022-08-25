Президент Турции Тайип Эрдоган произвел внезапную проверку своего предвыборного штаба и поручил начал тщательную подготовку к предстоящим президентским выборам, сообщает Yeni Şafak.

«Президент Эрдоган провел внезапную предвыборную встречу и проверил пульс своего аппарата на выборах 2023 года. Эрдоган получил мнения своего штаба о содержании и методе подготовки предвыборного цикла. В оценках на первый план вышли создание новых дискурсов и принятие мер в области экономики и правосудия. Также стало очевидным, что необходимо установить некоторые критерии для кандидатов в депутаты», — пишет издание.