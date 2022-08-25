Россия надеется получить контроль над всем Донбассом до наступления зимы, рассказал Financial Times источник в Москве.

«Владимир Путин не будет готов [к переговорам], пока Россия не получит всю Донецкую область. План менялся сотни раз. Никто в России никогда не воевал с армией такого размера, как украинская. Это будет продолжаться долго», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, который близок к Кремлю, обе стороны настолько «увязли», что «перспектив для мирового соглашения нет вообще — только прекращение огня».

В отношениях с Европой и США Путин рассчитывает на то, что экономические последствия санкций заставят Запад «моргнуть первым», сообщил источник FT, близкий к Кремлю.

«Общая идея состоит в том, чтобы Запад отшатнулся в ужасе, когда увидит, насколько высоки цены на энергоносители, и это надо будет как-то объяснять избирателям», — сказал источник. Кремль надеется, что последствия санкций заставят Запад прекратить военную поддержку Украины и подтолкнут Киев к подписанию соглашения, закрепляющего новый статус территорий, захваченных Россией.