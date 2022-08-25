Исследования и наблюдения дают основание говорить о том, что причины лесных пожаров в Азербайджане связаны в основном с антропогенными факторами.

Об этом сказал в четверг начальник отдела Службы государственного пожарного надзора полковник-лейтенант внутренней службы Джамиль Худиев, передает Trend.

По его словам, несоблюдение правил пожарной безопасности гражданами в лесах и пригородных населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем, организация специальных печей для незаконного производства древесного угля и, к сожалению, умышленные поджоги приводят к возникновению лесных пожаров.

«В результате проверок и исследований, проведенных сотрудниками Службы государственного пожарного надзора в целях обеспечения пожарной безопасности лесов на основании соответствующего приказа руководства Службы, были выявлены факты незаконного производства древесного угля в лесах и на окрестных территориях», — отметил Худиев.

По его словам, в 2021 году были выявлены 23, а в 2022 году — 9 фактов незаконной производства древесного угля.