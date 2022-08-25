Вооруженные силы Германии столкнулись с «абсолютным дефицитом собственных запасов» оружия. В МИД страны предупредили, что военную помощь Украине ещё нужно произвести.
Об этом министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF.
По ее словам Бербок, военная промышленность Германии должна специально работать для Украины на более далёкую перспективу.
Конфликт, по мнению Бербок, приобретает затяжной характер, и Киев нуждается в дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.
«Поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу», — заключила Бербок.
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