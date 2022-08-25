Власти США ожидают, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства. Об этом заявил в среду на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, передает ТАСС.

Его спросили, считает ли Вашингтон, что Украина через три года будет полностью интегрирована в системы вооружений НАТО и не будет нуждаться в вооружениях советского образца. «Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО», — сказал он.

«На мой взгляд, когда мы думаем о том, как будут выглядеть ВСУ в будущем, одним из важных аспектов <…> является то, чтобы они были устойчивыми», — продолжил Кол. По его словам, за последние месяцы более 50 стран предоставили Киеву военную помощь. «Это также означает десятки [различных] систем вооружений. В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем числе систем, которые проще поддерживать и обслуживать», — пояснил представитель Пентагона.