Некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи США Киеву могут поступить в Украину лишь через 1-3 года. Об этом заявил в среду на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, передает ТАСС.

«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того как они прибудут в Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — сказал он, выразив уверенность в том, что у США будет время обучить украинских военных использованию упомянутых типов вооружений.

По утверждению Кола, новый пакет военной помощи Украине рассчитан на долгосрочную перспективу и должен обеспечить поддержку Киеву на годы вперед.

Пентагон считает наиболее приоритетной поставку Киеву управляемых ракет GMLRS, надеется, что это позволит Украине сдержать продвижение войск РФ.