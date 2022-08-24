Житель Италии после поездки в Испанию почувствовал недомогание, взятые у него тесты показали одновременно ВИЧ, COVID-19 и оспу обезьян. Об этом сообщает газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.

По данным исследования, 36-летний мужчина спустя примерно девять дней после возвращения из поездки стал испытывать такие симптомы как лихорадка, боль в горле, утомляемость, головная боль и воспаление паховой области. При этом во время путешествия, как выяснилось, у него были незащищенные половые контакты с представителями своего пола.

Через три дня у мужчины обнаружился COVID-19. Вскоре после этого на его левой руке появилась сыпь, а в последующие дни по всему телу распространились язвенные образования, что побудило его обратиться в отделение неотложной помощи больницы сицилийского города Катания.

Проведенные анализы дали положительный результат на оспу обезьян и ВИЧ. Отмечается, что тест на ВИЧ менее чем год назад был у мужчины отрицательным, поэтому можно предположить, что заражение произошло недавно.

Его выписали из больницы почти через неделю, когда он вылечился от коронавируса и обезьяньей оспы. Мужчина также страдает биполярным расстройством и регулярно принимает лекарства.

«Этот случай показывает, как симптомы обезьяньей оспы и COVID-19 могут перекрываться, и подтверждает, что в случае коинфекции сбор анамнеза и сексуальные привычки имеют решающее значение для постановки правильного диагноза», — пишут авторы материала.

При этом взятый у мужчины тест на оспу обезьян показывал положительный результат и спустя 20 дней, и исследователи полагают, что «эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии».