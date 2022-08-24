Посол Украины в Берлине Андрей Мельник объяснил причину оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца и заявил, что назвал его обиженной ливерной колбасой «от безысходности». Об этом дипломат заявил в эфире телеканала Welt.

«Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти. И конечно, я сожалею об этом и о другом, что было сказано. Это звучало, наверное, не очень дипломатично», — пояснил посол.

По словам Мельника, он пытался «донести серьезность ситуации» до людей в Германии.