Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сроки переселения в Физули первых жителей города.

«Генплан города Физули утвержден, уже началось строительство первых зданий жилищного фонда. К тому времени, когда будет готов этот центр (Центр творческого развития для детей имени Курмангазы — ред.), мы планируем переселить в Физули первых жителей», — сказал Ильхам Алиев президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе презентации проекта Центра.

Президент добавил, что инициатива строительства такого центра была выдвинута два месяца назад.

Напомним, что казахстанский холдинг «Bi-Group» в сентябре 2022 года начнет строительство Центр творческого развития для детей имени Курмангазы в городе Физули. Завершение работ по строительству центра запланировано в декабре 2023 года.