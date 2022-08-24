В рамках первого заседания казахстанско-азербайджанского делового совета подписано соглашение о партнерстве между ООО «ADY Container» и ООО «KTZ Express Hong Kong».

Соглашение охватывает вопросы углубления сотрудничества в области мультимодальных грузовых перевозок и трансконтинентальных контейнерных перевозок, в том числе реализацию совместных действий на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), международном транспортном коридоре Север-Юг, маршрутах Китай-Азербайджан-Китай, Центральная Азия-Азербайджан-Центральная Азия и по другим перспективным направлениям., пепердает Trend.

Также стороны договорились о сотрудничестве по созданию контейнерных маршрутных поездов в обоих направлениях и привлечению грузов по вышеуказанным направлениям.