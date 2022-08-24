Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил иск Армении в связи с городом Лачыном.

Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

«В жалобе было отмечено, чтобы Азербайджан не должен выселять проживающих в городе Лачыне армян и выдвигать подобный ультиматум. Разумеется, незаконно поселившиеся там не останутся. Если ты легально проживаешь в Лачыне, тогда почему боишься? Раз убегаете, значит живете там незаконно. Это же очевидно. Европейский суд отклонил их жалобу», — отметил он (цитата по «Репорту»).