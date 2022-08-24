Мне лично представляется, что изначальной целевой аудиторией этих странных листовок были армянские жители Лачинского коридора и российские военные из РМК. Так профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея), политолог Ровшан Ибрагимов охарактеризовал в беседе с «Минвалом» сообщения о том, как на зданиях в центре Еревана оказались расклеены красочные плакаты с кремлевской символикой и буквами «Z», анонсирующие аннексию суверенных территорий Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

На листовках размещен логотип парламентского блока «Айастан» экс-президента Роберта Кочаряна. Блок свою причастность к листовкам отверг и обвинил в случившемся сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. «Айастан» назвал случившееся «провокацией».

«Многие уже увидели изображения этих листовок в различных средствах массовой информации, и конечно же здесь в первую очередь нужно задать вопрос – зачем вообще, и кому это нужно? На какую аудиторию была рассчитана эта странная акция?, – отмечает профессор Ибрагимов. – Мне лично сдается, что, во-первых, это было сделано из-за того, что определенным политическим группам в Армении от бессилия далее уже попросту делать нечего. А, во-вторых, я все-таки допускаю, что целевой аудиторией этого выпада была вовсе не публика армянской столицы или же других городов Армении, если они там тоже были расклеены».

По его словам, их планировалось использовать именно в освобождаемых сейчас от армян населенных пунктах по старому маршруту Лачинского коридора.

«Конечно, это моя точка зрения. Скажем, в Лачинском районе сейчас происходит выселение армян из двух поселков и одного города, и в данном случае я думаю, что целью создания и распространения этих листовок была попытка именно сагитировать этих людей не уезжать, чтобы не дать возможности освободить Азербайджану два селения и город Лачин».

Не исключено также, что и военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) являлись целевой аудиторией воздействия для распространителей этих листовок», – заявил наш собеседник.

По его мнению, из-за того, что в последние недели очень многим желающим из Армении не позволяют посещать Сус, Забух и Лачин, эти листовки не были довезены до изначального места их планируемого распространения. Вот поэтому их и использовали на улицах городов Армении.

«Может быть, в ближайшее время они и еще где-то повылезают – в зависимости от размеров тиража, в котором они были распечатаны.

В принципе же, произошедшее ясно показывает, что у тех, кто придумывает подобные акции, не осталось мозгов. На фоне отсутствия поля для маневров, они не знают, что им еще можно предпринять», — заключил профессор.

Самир Ибрагимов