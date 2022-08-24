Официальные лица Азербайджана и Турции обсудили удлинение маршрута пассажирского поезда “Восточный экспресс» до Баку, который в настоящее время курсирует из столицы Анкары в северо-восточную провинцию Карс.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, в ближайшие годы это может быть возможно.

Министр отметил, что на прошедшей в Тбилиси трехсторонней встрече министров транспорта и инфраструктуры Азербайджана, Турции и Грузии наряду с возможностями в сфере грузоперевозок, также были оценены возможности пассажирских перевозок: «Мы всегда обсуждаем вопросы, связанные с грузоперевозками. Почему бы не осуществлять пассажирские перевозки, когда в ближайшие годы будет готова инфраструктура?!»

Заявив, что Турция, Грузия и Азербайджан являются дружественными и братскими странами, министр подчеркнут, что продолжаются переговоры по дальнейшему развитию транспортных коридоров: «Чем активнее будут развиваться транспортные коридоры, тем крепче будет наше сотрудничество в социальной и экономической сферах».