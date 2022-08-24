Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю национального праздника – Дня Независимости:

«Многовековая прочная дружба и взаимная симпатия, объединяющие наши народы, являются одними из главных факторов, обуславливающих наши межгосударственные связи и сотрудничество. Радует, что за прошедший тридцатилетний период, в течение которого были установлены наши дипломатические отношения, наше взаимовыгодное сотрудничество динамично и последовательно развивалось и поднималось до уровня стратегического партнерства».

Президент также отметил, что, руководствуясь нормами и принципами международного права, Уставом ООН, Азербайджан уважает территориальную целостность и суверенитет всех государств, в том числе Украины:

«Мы и впредь будем оказывать помощь украинскому народу в гуманитарных вопросах».