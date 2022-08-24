Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) — крупнейшее в стране деловое объединение — получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении нее санкций. Об этом говорится в сообщении союза, распространенном во вторник.

«В ТЮСИАД, как сообщалось сегодня в различных СМИ, поступило письмо заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, в котором говорится, что действующие в Турции компании могут столкнуться с риском подпасть под санкции в случае ведения бизнеса с физическими или юридическими лицами России, в отношении которых введены рестрикции. Данное письмо передано в МИД, министерства казначейства и финансов и торговли», — говорится в сообщении делового союза.