Операции, проводимые турецкой армией в регионе, важны для самой Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haber Global.

Комментируя вероятность проведения пятой антитеррористической операции ВС Турции в Сирии, Чавушоглу подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран региона, в том числе Сирии.

«Территория Сирии должна быть очищена от террористов. Турция придает особую значимость безопасности своих границ», — подчеркнул Чавушоглу, напомнив, что война в Сирии продолжается уже более 11 лет.

По его словам, борьба с терроризмом – право, признанное за Турцией международным правом. «У режима Асада нет сил на подобного рода антитеррористические операции», — констатировал турецкий министр.

При этом он указал, что все силы, включая, те, кто враждебно относится друг к другу, выступают против проведения новой операции ВС Турции в Сирии.

Комментируя эффективность астанинского процесса, Чавушоглу отметил, что это «единственный актуальный формат политического урегулирования по Сирии», который также способствует диалогу под эгидой ООН в Вене.

«Режим Асада должен наконец осознать, что военный путь ведет к раздроблению Сирии», — сказал он.

«Последствия этого кровавого конфликта налицо. Это проявляется и в действиях террористических организаций. Люди хотят вернуться в свои дома. Часть сирийцев опасается как давления режима Башара Асада, так и отсутствия поддержки после возвращения. Турция с самого начала процессов в Сирии заявила о том, что единственный путь урегулирования — политический», — продолжил турецкий министр.

Глава дипломатии назвал конструктивной позицию сирийской оппозиции в переговорном процессе. «Причиной отсутствия продвижения в переговорах является режим Асада. Необходимы конструктивный шаги по обеспечению долгосрочного мира в Сирии. Асад и его сторонники не должны называть оппозицию террористами. Турция всегда поддерживала оппонентов сирийского режима», — сказал Чавушоглу.

Касательно утверждений о трехстороннем саммите Турция-Иран-Сирия, глава МИД Турции подчеркнул, что эти сообщения беспочвенны. «Асад не приглашен на данное мероприятие (ШОС)», — подчеркнул Чавушоглу.

Комментируя ситуацию в Украине, Чавушоглу отметил, что соглашение о прекращении огня должно быть нацелено на обеспечение целостности этой страны.

«После последнего раунда очных переговоров (Украины и РФ) в Стамбуле, мы были полны надежды на фоне сближения позиций сторон. Но пришли видео и фото из Бучи и атмосфера изменилась. Диалог был прерван. На мой взгляд, это стало точкой разлома», — сказал министр.

По его словам, на данный момент важно достичь соглашения о режиме прекращения огня, нацеленном на территориальную целостность и нерушимость границ Украины.

«Турция входит в число стран, наиболее активно поддерживающих позицию Киева и в вопросе Крыма и на фоне атак России», — сказал Чавушоглу.

При этом он отметил, что на Западе есть страны, желающие продолжения войны в Украине. «Речь идет о странах-членах НАТО. Я говорю не только о США, а о странах Альянса. Были силы, пытавшиеся саботировать зерновые договоренности. Хочу оговорится, что речь идет не о Соединенных Штатах, а о Европе», — констатировал глава турецкой дипломатии.