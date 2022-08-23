Разработчики WhatsApp запустили «Сообщества» в тестовом режиме, сообщает портал WABetaInfo. Функция доступна некоторым пользователям публичной и бета-версий мессенджера на Android.

Отмечается, что вкладка «Сообщества» сменит раздел «Камера». В новом меню пользователи смогут создать сообщество, объединяя в нем до 10 групп, каждая из которых может включать до 512 участников.

Администраторы сообществ смогут выбирать, какие группы им добавлять или откреплять, исходя из личных предпочтений, не удаляя при этом само сообщество. Участники в свою очередь смогут отправлять жалобы администрации WhatsApp, если сообщества нарушают условия пользования мессенджером.

Также сообщается, что разработчики WhatsApp готовят функцию скрытия телефонных номеров в сообществах, чтобы другие участники не могли видеть номера пользователей.

Раздел «Сообщества» остается недоступным большинству пользователей, несмотря на то, что нововведение появляется даже у пользователей публичной версии мессенджера, обновивших его в Play Store. Сроки появления функции для всех пользователей остаются неизвестны.