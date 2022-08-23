Турция продолжит поддерживать Палестину на всех международных платформах.

Об этом сообщил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

«Турция была первой страной, которая поддержала провозглашение Палестиной государственности. Мы продолжаем поддерживать ее и будем делать это на всех международных платформах», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что сближение Анкары с Израилем, с которым решено восстановить в полном объеме дипломатические отношения, может способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта. Эрдоган при этом отметил, что в Анкаре исходят из того, что столицей Палестины на основе параметров ООН и в рамках границ 1967 года является Иерусалим. «Хочу еще раз подчеркнуть, что создание независимого палестинского государства — это необходимость для обеспечения во всем регионе мира и стабильности», — сказал он.

Эрдоган также сообщил, что считает неприемлемыми попытки пересмотра статуса Иерусалима и мечети Аль-Акса.

Глава Палестины Махмуд Аббас находится в Турции с официальным визитом.