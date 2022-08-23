22 августа представители ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» с участием местных специалистов провели осмотр расположенного в Карабахском экономическом районе Сарсангского водохранилища.

Цель проведения осмотра заключалась в техническом мониторинге водохранилища, ознакомлении с текущей ситуацией, определении графика поступления воды из реки Тертерчай и сброса из водохранилища, а также создании основы для продолжения работ в этом направлении в будущем. В основном были обсуждены два вопроса — водораспределение и возобновление подачи воды.

В настоящее время по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводится работа по более эффективному использованию водных ресурсов, созданию новых источников, восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры.