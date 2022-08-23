В случае военного конфликта России и НАТО Хельсинки может стать потенциальным объектом для ответного удара при вступлении Финляндии в альянс, заявил сенатор Совета федерации России Владимир Джабаров, сообщает РИА «Новости».

«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией», — поделился сенатор.

По словам Джабарова, президент Финляндии Саули Ниинисте был прав, заявив, что отношения с Россией практически полностью прекращены, а доверие утрачено из-за «спецоперации» в Украине, однако он забыл добавить, что «ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он».