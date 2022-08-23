Словакия передаст в дар Украине 30 боевых машин пехоты (БМП) BVP-1 (БВП-1), которые производились в Чехословакии по лицензии СССР. Об этом сообщила во вторник братиславская газета Pravda со ссылкой на министерство обороны республики.

Словакия приняла решение о передаче БМП Украине в связи с предстоящим получением из Германии 15 танков Leopard 2. Во вторник между министерствами обороны Словакии и ФРГ было подписано соглашение об укреплении военного сотрудничества. Документ предусматривает направление германской боевой техники ВС Словакии.

БМП в течение ближайших недель будут направлены Украине. Первый германский танк должен поступить в Словакию в конце 2022 года, а в 2023 году ФРГ полностью выполнят свое обязательство перед Братиславой.

Согласно газете, на вооружении словацкой армии после поступления танков Leopard 2 будут находиться в общей сложности 45 танков. Основную часть составят танки Т-72.