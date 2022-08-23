Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Крымской платформы во вторник в онлайн-формате, передает «Анадолу».

Турецкий лидер поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за приглашение на участие в мероприятии, приветствовал глав государств и правительств стран, присоединившихся к саммиту Платформы.

По словам Эрдогана, Анкара всецело поддерживает и считает правильной идею создания Платформы, нацеленной на эффективную борьбу за Крым мирными путями.

Глава государства напомнил, что поддержка Турции проявилась в личном участии главы МИД Мевлюта Чавушоглу в прошлогоднем первом учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.

Политик заверил, что Турция на всех уровнях продолжит поддержку работы Крымской платформы.

— Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права

Эрдоган напомнил, что Турция не признает аннексию Крыма, считает этот шаг незаконным, о чем открыто заявляет с первого дня событий. «Позиция нашей страны по Крыму основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиций Анкары. Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права. Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и глобальной безопасности и стабильности», — сказал турецкий министр.

Эрдоган назвал одним из приоритетов Турции защиту прав и безопасности соотечественников из числа крымских татар. «Анкара внимательно отслеживает процессы в Крыму. В данной связи, я вновь призываю к освобождению первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелала и его соратников, задержанных после первого саммита Крымской платформы», — сказал политик.

Президент Турции напомнил, что крымские татары ни раз в своей истории переживали трагические события, и имеют полное право на мирное проживание на землях предков.

Он заверил, что Анкара продолжит поддержку правительства Украины и крымских татар в этом вопросе.

Президент Турции далее коснулся темы войны в Украине, продолжающейся с 24 февраля текущего года.

Он подчеркнул, что Турция выступает за справедливый мир в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины.

По его словам, Анкара прилагает большие усилия для действенности дипломатических каналов, проявлением чему стали трехсторонняя мартовская встреча глав МИД Турции, РФ и Украины в Анталье и состоявшаяся впоследствии в Стамбуле встреча делегаций России и Украины.

Президент Турции назвал также важным и конкретным успехом договоренности по вывозу зерна из портов Украины.

«18 августа в ходе визита во Львов мы вновь подтвердили позицию Турции. Однако сохранение импульса и преобразование его в долгосрочные результаты во многом зависит от мирных шагов самих сторон. Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что прекращение войны и восстановление стабильности в Черноморском регионе позволит вздохнуть спокойно не только региону, но и миру в целом.

«В данной связи вновь заявляю о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, надеюсь на скорое восстановление атмосферы мира в нашем регионе», — сказал турецкий лидер.