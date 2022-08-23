На Площади Республики Еревана 23 августа стартовал митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает news.am.

Митинг еще 10 августа анонсировал бывший посол Армении в Польше, экс-руководитель аппарата КС Эдгар Казарян, который объявил о создании Движения независимости

По плану, 21 сентября Пашинян должен уйти – либо сам, либо путем инициирования правового процесса, либо путем выражения недоверия премьер-министру со стороны 1/3 Национального Собрания.

Экс-посол счел вероятным то, что провластные депутаты сами выразят недоверие Пашиняну. Казарян сообщил о планах проведения трех митингов. Первый состоится 23 августа, второй — 2 сентября, это митинг Движения сопротивления и третий — 21 сентября, во время обсуждения инициативы об отставке Пашиняна в Национальном Собрании, во дворе парламента.