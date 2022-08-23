В 2022 году по факту 70 нарушений закона в связи с браконьерством Министерство экологии и природных ресурсов применило более 70 тысяч штрафов.

Об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев. Он отметил, что МЭПР обратилось в соответствующие учреждения для внесения изменения в постановление №176 с целью повышения штрафов:

«Вопрос увеличения штрафов находится на стадии согласования с соответствующими учреждениями. В следующем году будут внесены изменения в постановление и штрафы будут ужесточены. Предусмотрено как расширение перечня наказаний, так и увеличение суммы штрафов».