Одной из самых загруженных дорог в Баку является проспект Зии Буньядова, по которому в течение дня проезжают порядка 200 тыс. автомобилей, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что каждую неделю на проспекте Зии Буньядова происходит в среднем 25 дорожно-транспортных происшествий, что приводит к заторам и пробкам, и как следствие к загруженности автодороги.

В Центре призвали граждан строго соблюдать правила дорожного движения и вести себя вежливо по отношению к другим участникам дорожного движения в целях сохранения своей жизни и обеспечения бесперебойного движения на дорогах.