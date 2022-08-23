В Вашингтоне все более активно распространяется непроверенная информация о том, что США поставили Украине больше оружия, чем администрация объявила публично, сообщило издание Politico.

В качестве подтверждения газета пишет: «В пятницу высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, используемые для наведения на радарные системы».

«Когда мы впервые объявили о первоначальном предоставлении ракет HARM, то мы не характеризовали их конкретно. Мы заявили, что предоставляем противорадиолокационные возможности», — цитирует Politico чиновника.

Газете удалось ознакомиться с документом, отправленным администрацией законодателям, в котором перечисляется то, что было в последнем пакете помощи Киеву на сумму $775 млн, о котором было объявлено на прошлой неделе. В документе, в частности, говорится, что то, что реально идет на Украину, «не ограничивается» представленным списком.

Так, издание отмечает, ссылаясь на информированные источники, что в объявленном списке поставок отсутствовало упоминание о высокоточных боеприпасах Excalibur.

Газета не исключает, что США также могли «тайно отправить на Украину армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS)».

«Если это правда — а это не известно точно — то это будет противоречить тому, что администрация заявила публично», — говорится в публикации.

Politico напоминает, что в июле советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на Аспенском форуме по безопасности, что отправка этих ракет чревата развязыванием третьей мировой войны.