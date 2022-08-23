Иран стал мировым экспортером военных беспилотников. Об этом заявил командующий аэрокосмической дивизией КСИР, бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде, передает Press TV.

«В военной области в прошлом у нас не было тех возможностей, которыми мы обладаем сегодня. Раньше мы импортировали колючую проволоку, а теперь экспортируем дроны. Несомненно, этот путь был разработан путем установления отношений между наукоемкими факультетами, университетами и академической элитой», — сказал Гаджизаде.

«В аэрокосмическом подразделении мы изначально инвестировали в исследовательский сектор, чтобы мы могли преодолевать препятствия, которые давали Ирану превосходство в аэрокосмической отрасли, и мы много раз слышали, что западные государства заявляли, что их приоритетом на переговорах [о возрождении ядерной сделки] является ограничение наших беспилотников и ракетной мощи», — добавил он.

В апреле новый боевой беспилотник КСИР под названием «Газа» успешно прошел летные испытания и вступил в полную боевую готовность. Беспилотный летательный аппарат имеет размах крыла 21 метр, взлетную массу 3100 кг и способен нести полезную нагрузку 500 кг.

КСИР также представил один из своих новых дронов-камикадзе, получивший название Me’raj 504, который специализируется на атаках систем обороны противника. Беспилотный летательный аппарат был разработан и произведен Сухопутными войсками КСИР и способен нести 2,5 кг взрывчатого вещества на расстояние до 100 километров.