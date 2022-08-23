Шаги по обеспечению безопасности государства и его границ – законное право Турции. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя вероятность новой антитеррористической операции на севере Сирии.

«Турция предпримет все необходимые шаги в вопросе защиты своей безопасности. Так было, и так будет! Нас ничто не остановит. Действия будут предприняты вне зависимости от того, кто поддерживает террористов», — цитирует его «Анадолу».

Министр заявил, что единственная цель Турции — уничтожение террористов. «Операция будет проведена в нужное для Анкары время и месте», — заверил он.

Хулуси Акар подчеркнул решимость Анкары в отстаивании своих интересов в регионе.