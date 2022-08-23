Иран в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказался от ряда ключевых требований, например от требования закрыть международное расследование о происхождении следов урана на ряде объектов, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление неназванного официального представителя США, который пожелал остаться анонимным.

Собеседник агентства отметил, что на прошлой неделе Иран фактический отказался от главных претензий, которые, по его словам, затрудняли сделку.

«Думаем, они наконец перешли Рубикон и сделали шаг навстречу возможной сделке на условиях, приемлемых для президента США Джо Байдена. Если и удалось стать ближе, так это благодаря шагу со стороны Ирана. Они пошли на уступки по вопросам, за которые держались с самого начала», — отметил он.

Источник сообщил, что в Вашингтоне пока изучают иранский ответ.

«Если сделка удастся, то мы снимем ряд санкций, но Иран должен свернуть ядерную программу», — признался американский представитель.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что большинство государств, участвующих в ядерных переговорах с Ираном, согласны с предложением ЕС по сделке. Глава евродипломатии подчеркнул, что ответ Ирана на предложения ЕС является разумным, но при этом обратил внимание на то, что от США пока не было официального ответа.