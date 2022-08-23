Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ряд стран НАТО хочет продолжения войны в Украине.

«На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны — члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны — члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение. Но это были не США. США внесли вклад [в заключение продовольственной сделки], включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, [снятие ограничений] на банковские операции. Но были также страны Европы, которые хотели саботировать это. Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия», — сказал он в интервью телеканалу «Хабер глобал».