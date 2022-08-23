На территории Приморского национального парка произошла попытка самоубийства, передает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, в Центр управления кризисными ситуациями Министерства поступила информация о том, что около Приморского национального парка, расположенного на территории Сабаильского района столицы, человек бросился в воду с целью самоубийства.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.