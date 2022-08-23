После ухода со своего поста бывший президент Дональд Трамп сохранил более 300 секретных документов, половина из которых была обнаружена в январе Национальным архивом. Это насторожило Министерство юстиции и в конечном итоге привело к обыску резиденции Трампа в Мар-а-Лаго со стороны ФБР.

New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что огромный объем секретных материалов, обнаруженных правительством, инициировал федеральное уголовное расследование в отношении бывшего президента.

Национальный архив в январе обнаружил 150 секретных документов, еще один набор, который также находился в Мар-а-Лаго во Флориде, был передан Министерству юстиции в июне помощниками Трампа. По данным Times, в начале этого месяца в ходе обыска ФБР были обнаружены дополнительные секретные документы, всего более 300 таких документов.

15 коробок, переданных Национальному архиву в начале этого года, содержали документы ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности, касающиеся национальной безопасности, сообщил источник.

Через три дня после того, как ФБР провело обыск в Мар-а-Лаго, The Washington Post сообщила, что некоторые документы, обнаруженные в ходе этого обыска, имели отношение к ядерному оружию.

The Times также сообщила, что власти ищут видеозаписи с камер наблюдения в Мар-а-Лаго, предшествовавшие обыску 8 августа, чтобы выяснить, как там обрабатывались некоторые документы.

Трамп настаивал на том, что он рассекретил документы, полученные ФБР, но, возможно, он сделал это без соблюдения надлежащих протоколов.

У Трампа и Национального архива были разногласия с тех пор, как он покинул свой пост в 2021 году после того, как агентство определило, что у него есть документы Белого дома, которые должны были быть переданы правительству после окончания срока.